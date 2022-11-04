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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии и повысила для Европы

Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии и повысила для Европы Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила декабрьские отпускные цены на нефть для стран Азии, для США - сохранила, а для Европы - в основном повысила.
Энергетика
4 ноября 2022 г. 16:06
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии и повысила для Европы

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила декабрьские отпускные цены на нефть для стран Азии, для США - сохранила, а для Европы - в основном повысила.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Для Азии Aramco снизила цены на "средние" и "тяжелые" сорта нефти до самого низкого уровня минимум за девять месяцев. Компания в основном повысила цены для европейских покупателей, которым может стать трудно найти альтернативные поставки после введения почти полного эмбарго на импорт из России", - сообщает агентство.

Так, для Азии стоимость нефти сорта Super Light была оставлена без изменений, Extra Light - повышена на 0,1 доллара за баррель, Light - понижена на 0,4 доллара, Medium - понижена на 0,8 доллара, Heavy - понижена на 1,2 доллара.

Для северо-западной части Европы для нефти сорта Extra Light цены были повышены на 0,7 доллара за баррель, для Light и Heavy - на 0,8 доллара, а для Medium - оставлены без изменений. Для Средиземноморья цены на все сорта были повышены: для Extra Light и Light - на 0,5 доллара, для Medium - на 0,2 доллара. А для США цены на все марки остались без изменений, сообщает агентство.

Saudi Aramco основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

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