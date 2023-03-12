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Saudi Aramco получила рекордную прибыль среди биржевых компаний

Saudi Aramco получила рекордную прибыль среди биржевых компаний Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефти компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила рекордные $161,1 млрд.
Энергетика
12 марта 2023 г. 14:37
Saudi Aramco получила рекордную прибыль среди биржевых компаний

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефти компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила рекордные $161,1 млрд.

Как передает Report, сообщение об этом пресс-служба саудовского предприятия опубликовала на своем сайте.

В 2021 году Saudi Aramco заработала $110 млрд. То есть в прошлом году компания нарастила выручку на 46,5%. Таких результатов удалось достичь за счет высоких цен на нефть и объемов продаж.

В среднем в 2022 году компания добывала 13,6 млн баррелей нефти в сутки (+10,6% относительно 2021 года). Объем добычи жидких углеводородов составил 11,5 млн б/с.

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