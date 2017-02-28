Saudi Aramco получила 50% в проекте Petronas

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Саудовский нефтяной гигант - компания Saudi Aramco - купил долю в акционерном капитале проекта малайзийской компании Petronas.

Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.Ru, по информации Reuters, в общей сложности Aramco инвестирует в проект 7 млрд долларов.

В совместном заявлении компаний говорится, что Aramco получит 50% долю в отдельных предприятиях и активах проекта RAPID.

Подписание сделки было официально засвидетельствовано премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком и королем Саудовской Аравии Салманом, который в настоящее время находится с государственным визитом в Малайзии.

Саудовская компания будет поставлять до 70% от всей потребности в нефти для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в южной части малайзийского штата Джохор. Остальное сырье - природный газ и электричество - будет поставлять Petronas.

Проект RAPID предполагает строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью в 300 тыс. баррелей в день и нефтехимического комплекса с производственной мощностью в 7,7 млн метрических тонн в год.