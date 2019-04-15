Saudi Aramco покупает долю в южнокорейской нефтеперерабатывающей компании

Нефтяная компания Saudi Aramco объявила о покупке 17%-ной доли в южнокорейской нефтеперерабатывающей компании Hyundai Oilbank, которая входит в Hyundai Heavy Industries Group.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, стоимость сделки составляет 1,24 млрд долларов.

Соглашение также включает опцион на покупку саудовской компанией еще 2,9% Hyundai Oilbank.

О своем намерении инвестировать в южнокорейскую нефтеперерабатывающую компанию Saudi Aramco объявила в январе нынешнего года. Тогда планировалось, что объем приобретаемой доли составит 19,9%. Производственные мощности Hyundai Oilbank ежедневно перерабатывают 650 тыс. баррелей нефти.