Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа и пока экспортировать водород

Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа в стране в предстоящие пару лет, в частности, на месторождении сланцевого газа Jafurah, но пока нет четких планов относительно экспорта газа в сжиженном виде.

Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа в стране в предстоящие пару лет, в частности, на месторождении сланцевого газа Jafurah, но пока нет четких планов относительно экспорта газа в сжиженном виде.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на телеконференции глава компании Амин Нассер.

Он отметил, что в отношении использования газа королевство планирует частично заместить им употребление нефти и обеспечить значительный рост промышленности в стране.

"Мы будем экспортировать, но в виде "голубого" водорода. СПГ - на наших радарах. Мы инвестируем в СПГ- проекты в мире, и мы обсуждаем в королевстве [производство] СПГ в будущем в зависимости от наличия дополнительного газа", - заметил он, подчеркнув, что сначала стране нужно обеспечить растущие потребности в энергогенерации, а также заменить использование 1 млн б/с жидких углеводородов - 50% из них будет заменено газом, 50% - возобновляемой энергетикой.

"Но пока мы сконцентрированы на голубом водороде. И конечно, чтобы транспортировать "голубой" водород нужен "голубой" аммиак. И мы объявили о планах производить 11 млн т "голубого" аммиака к 2030 году", - сказал глава Saudi Aramco.