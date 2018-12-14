Saudi Aramco планирует сократить экспорт нефти в США

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти саудовская компания Saudi Aramco планирует в ближайшие недели сократить поставки сырья в США и хочет одновременно сдержать рост своих резервов углеводородов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его данным, американские нефтеперерабатывающие предприятия были уведомлены о том, что Саудовская Аравия в январе поставит им гораздо меньше нефти, чем в предыдущие месяцы. Такой шаг объясняется решением ОПЕК и ключевых стран-производителей нефти сократить ее добычу.

Bloomberg не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тыс. баррелей в сутки. Это самый низкий показатель за 30 лет, зафиксированный в конце 2017 года. Этот уровень примерно на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.

Планы Saudi Aramco в случае претворения в жизнь ударят по крупным американским компаниям Valero Energy, Phillips 66, Chevron, Exxon Mobil и Marathon Petroleum. Им придется восполнять недопоставки нефти из Саудовской Аравии путем наращивания экспорта из Мексики, Канады или Венесуэлы, пишет агентство.

ОПЕК и ключевые страны-производители нефти, не входящие в картель, договорились 7 декабря в Вене сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. барр/сут, остальные - на 400 тыс. барр/сут. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. барр/сут. Договоренность рассчитана на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.