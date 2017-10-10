Saudi Aramco планирует рекордно сократить поставки нефти

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена провести самые серьезные сокращения поставок нефти для своих клиентов в ноябре. Как передает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом говорится в заявлении представителя министерства энергетики Саудовской Аравии.

Таким образом, Aramco намерена поставлять клиентам 7,15 млн баррелей в день, тогда как клиентский спрос составляет 7,7 млн баррелей в день. Это на 7,14% или 0,55 млн баррелей в день меньше предусмотренных объемов. В сентябре Саудовская Аравия сократила экспорт до уровня менее 6,7 млн баррелей в день.

Ранее Саудовская Аравия вместе с Россией заявили о готовности поддержать продление сделки ОПЕК+, если рынок нефти не сбалансируется к моменту завершения сделки к концу I квартала 2018 года.