Saudi Aramco планирует новую продажу активов на десятки миллиардов долларов

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на будущие проекты

Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco планирует привлечь десятки миллиардов долларов за счет новой продажи своих активов.

Как передает Report со ссылкой на angi, об этом сообщил старший вице-президент по корпоративному развитию Абдулазиз аль-Гудаими.

«Продажи продолжатся в следующие несколько лет. Они будут происходить независимо от каких-либо рыночных условий, и Aramco намерена получить десятки миллиардов долларов. Это стратегия, направленная на создание стоимости и повышение эффективности, а не на конкретную цель по капиталу или финансирование дивидендов компании», — сказал он.

По его словам, саудовская госнефтекомпания изучает, какую еще инфраструктуру можно монетизировать, и скоро начнет поиск инвесторов для второй сделки. Он добавил, что средства, полученные от продажи активов, будут направлены на будущие проекты.

Напомним, что в апреле Aramco продала 49% в нефтепроводном бизнесе консорциуму во главе с американской энергетической инвестиционной компанией EIG Global Energy Partners. Стоимость сделки составила 12,4 млрд долларов США.