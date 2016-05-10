Saudi Aramco планирует нарастить нефтедобычу

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия планирует существенно нарастить объем добычи нефти в 2016 г., а также расширить свое присутствие на рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава государственной компании Saudi Aramco Амин Нассер, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

По словам Нассера, Saudi Aramco планирует открыть совместные предприятия в Индонезии, США, Индии, Вьетнаме, Китае и Южной Африке. Дополнительно, в течение следующих нескольких недель планируется увеличить нефтедобычу на месторождении Шайба на 33% - до 1 млн. баррелей в сутки и удвоить добычу газа в течение десятилетия. Это месторождение имеет большое значение для компании и в ближайшие 10 лет здесь планируется вдвое увеличить добычу.

Ранее сообщалось, что Saudi Aramco в 2016 году может увеличить добычу нефти до 10,3 млн. баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 10,2 млн. баррелей в сутки.