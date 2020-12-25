Saudi Aramco планирует купить треть акций НПЗ в Польше

Lotos Grupa должна продать акции Rafineria Gdańska до ноября 2021 года, если она хочет выполнить условия согласия Еврокомиссии на слияние группы с компанией PKN Orlen

Saudi Aramco заинтересована в приобретении более 30% ценных бумаг Гданьского НПЗ (Rafineria Gdańska, Польша). Продажа акций необходима для выполнения условий согласия Европейской комиссии на поглощения Lotos Grupa компанией PKN Orlen.

Как передает Report, об этом сообщает польское интернет-издание Biznes Alert со ссылкой на Polityka Insight.

Saudi Aramco уже бросила вызов «Роснефти», начав сотрудничество с Orlen по поставкам нефти сорта Arab Light в Центральную и Восточную Европу, то есть на НПЗ в Польше, Чехии и Литве. Саудовская госнефтекомпания может быть заинтересована в расширении сотрудничества с поляками, используя преимущества высоких технологических достижений нефтеперерабатывающего предприятия в Гданьске. Взамен Orlen получит надежного иностранного партнера и льготные цены на поставки саудовского сырья.

В список потенциальных партнеров Гданьского НПЗ также входит венгерский MOL. Такое партнерство, с одной стороны, будет приветствоваться тесными связями политиков в Будапеште и Варшаве, но с другой, вызывает опасения из-за тесного сотрудничества венгерской компании с «Роснефтью».

В списке потенциальных акционеров также упоминается британская BP plc, являющаяся конкурентом Orlen в этой части Европы.

Список потенциальных покупателей акций Гданьского НПЗ должен быть представлен в I квартале 2021 года. Lotos Grupa должна продать акции Rafineria Gdańska до ноября 2021 года, если она хочет выполнить условия согласия Еврокомиссии на слияние группы с компанией PKN Orlen.

Как сообщалось ранее, энергетический концерн PKN Orlen направит около 140 млрд злотых (примерно 37 млрд долларов США по курсу на начало декабря) на развитие компании до 2030 года. Помимо поглощения Lotos Grupa, компания намерена приобрести газовую компанию PGNiG и стать крупным игроком энергетического рынка.