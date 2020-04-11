Saudi Aramco перенесла публикацию графика экспортных цен на май

Саудовская государственная компания Saudi Aramco, один из крупнейших в мире производителей нефти, вновь отложила публикацию графика экспортных цен на май, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По информации Bloomberg, график будет представлен в воскресенье. Оперативный комментарий компании о повторном переносе агентству получить не удалось.

Публикация графика ожидалась в субботу, то есть после переговоров министров стран ОПЕК+ 9 апреля, а также совещания министров энергетики стран G20 10 апреля. 5 апреля Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщал, что публикация графика экспортных цен отложена до 7 или 9 апреля.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до 22 долларов за баррель.

После этого страны ОПЕК+ решили провести внеочередную встречу, на которой обсудили сокращение добычи нефти. Изначально она должна пройти 6 апреля, но затем ее перенесли на 9 апреля.