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Saudi Aramco назвала стоимость продажи инвесторам трубопроводного бизнеса

Saudi Aramco назвала стоимость продажи инвесторам трубопроводного бизнеса Сделка не создаст ограничений по обязательствам государственной компании перед Саудовской Аравией
Энергетика
10 апреля 2021 г. 16:56
Saudi Aramco назвала стоимость продажи инвесторам трубопроводного бизнеса

Cаудовская нефтяная компания Saudi Aramco подписала соглашение с консорциумом, возглавляемым американской EIG Global Energy Partners.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в рамках сделки консорциум получит 49% в новой структуре, Aramco Oil Pipelines, за 12,4 млрд долларов США. Структуре на 25 лет будет предоставлено право на тарифные выплаты за прокачку нефти по трубопроводам Saudi Aramco .

Saudi Aramco «сохранит полное владение сетью нефтяных трубопроводов и операционный контроль над ними», а сделка не создаст ограничений по обязательствам государственной компании перед Саудовской Аравией, указано в заявлении компании. В сообщении EIG заявлено, что общая стоимость Aramco Oil Pipelines составит 25,3 млрд долларов США. Стороны называют соглашение одним из крупнейших в истории инфраструктурных сделок.

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году снизилась в 1,8 раза, до 49 млрд долларов США, следует из опубликованной в марте отчетности компании. При этом ее президент Амин ан-Нассер отметил, что положение компании было устойчивым и позволило выплатить дивиденды на сумму 75 млрд долларов США.

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