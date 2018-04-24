Saudi Aramco может увеличить нефтетрейдинг в четыре раза 

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Компания Saudi Aramco планирует увеличить объем торговли нефтью и нефтепродуктами до 6 млн баррелей в сутки к 2020 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал в интервью агентству Reuters глава Aramco Trading Co (ATC) Ибрагим аль-Буайнайн.

По данным Aramco Trading Co, в настоящее время объем торговли нефтепродуктами компании составляет около 1,5 млн баррелей в сутки.

В частности, для увеличения объемов торговли Aramco Trading планирует начать торговлю нефтью в Азии через трейдинговый офис в Сингапуре в третьем квартале текущего года, а к первому кварталу 2019 года планирует открыть представительство в Европе. При этом головной офис компании останется в Дахране в Саудовской Аравии.