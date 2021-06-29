Saudi Aramco может повысить цены на нефть для Азии

Саудовская Аравия повысит отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco может повысить августовские цены на нефть для покупателей из Азии, следует из опроса, проведенного агентством Bloomberg.

Как передает Report со ссылкой на Prime, большинство опрошенных агентством аналитиков ожидают, что Саудовская Аравия повысит отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 0,65 доллара США за баррель для покупателей из Азии — теперь она станет на 2,55 доллара США выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai.

При этом один из опрошенных экспертов ожидает повышения отпускной стоимости на 0,7 доллара США, еще два – на 0,4 и 0,45 доллара США соответственно.

Официальные данные Saudi Aramco будут опубликованы в первые дни следующего месяца. Ранее Саудовская Аравия повысила июльские цены для покупателей из Азии на 0,2 доллара США за баррель, в то время как аналитики, опрошенные агентством, ожидали повышения на 0,1 доллара США.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.