​Saudi Aramco категоричен в вопросе продажи акций

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco проведет первичное публичное размещение акций (IPO) в кратчайшие сроки.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с заявлением выступил министр энергетики Королевства принц Абдул Азиз бин Салман аль Сауд.

Компания, чей доход в 2018 году составил 356 млрд долларов, а чистая прибыль 11 млрд долларов, готовится к крупнейшему в истории IPO.

Saudi Aramco планирует привлечь 100 млрд долларов путем продажи 5% своих акций. Если это произойдет, арабская компания станет самым дорогим брендом в мире.