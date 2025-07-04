Saudi Aramco изучает возможность продажи активов в сфере энергетики

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) рассматривает возможность продажи активов в сфере энергетики в рамках масштабных усилий по высвобождению средств и сокращению расходов.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) рассматривает возможность продажи активов в сфере энергетики в рамках масштабных усилий по высвобождению средств и сокращению расходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что потенциальная продажа четырех или пяти газовых электростанций, которые снабжают электроэнергией нефтеперерабатывающие заводы, может принести около $4 млрд, поскольку правительство Саудовской Аравии подталкивает Aramco к увеличению прибыли и выплат государству.

Кроме того, компания может продать жилые комплексы и трубопроводы и выставить на продажу активы портовой инфраструктуры.

Aramco также сократит выплаты дивидендов почти на треть в этом году, поскольку низкие цены на нефть ударили по ее доходам.

Компания полностью или частично владела 18 электростанциями и соответствующей инфраструктурой, поставляющими энергию на ее газовые и нефтеперерабатывающие заводы, по данным из финансового отчета за 2024 год.

Саудовская Аравия, которой напрямую принадлежит 81,5% Aramco, в значительной степени зависит от выплат компании, которые включают роялти и налоги.