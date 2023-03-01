Saudi Aramco ищет варианты инвестиций в иностранные СПГ-проекты

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность инвестиций в заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) за пределами страны.

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность инвестиций в заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) за пределами страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Государственная энергетическая компания находится в ранней стадии переговоров с разработчиками заводов СПГ о приобретении доли и обеспечении поставок", - пишет агентство.

По словам одного из источников, Aramco рассматривает проекты в США и Азии. Другой отмечает, что предпочтение отдается объектам, которые могут легко поставлять СПГ в Азию.

Агентство отмечает, что в 2019 году Saudi Aramco рассматривала покупку 25% доли в СПГ-проекте Port Arthur американской Sempra, но планы не были реализованы из-за пандемии коронавируса.