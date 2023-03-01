О нас

Saudi Aramco ищет варианты инвестиций в иностранные СПГ-проекты

Saudi Aramco ищет варианты инвестиций в иностранные СПГ-проекты Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность инвестиций в заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) за пределами страны.
Энергетика
1 марта 2023 г. 17:25
Saudi Aramco ищет варианты инвестиций в иностранные СПГ-проекты

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность инвестиций в заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) за пределами страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Государственная энергетическая компания находится в ранней стадии переговоров с разработчиками заводов СПГ о приобретении доли и обеспечении поставок", - пишет агентство.

По словам одного из источников, Aramco рассматривает проекты в США и Азии. Другой отмечает, что предпочтение отдается объектам, которые могут легко поставлять СПГ в Азию.

Агентство отмечает, что в 2019 году Saudi Aramco рассматривала покупку 25% доли в СПГ-проекте Port Arthur американской Sempra, но планы не были реализованы из-за пандемии коронавируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi