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Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода

Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода Saudi Aramco намерена инвестировать 7,7 млрд долларов в расширение мощностей своего газоперерабатывающего завода "Фадхили" в Саудовской Аравии с 2,5 до 4 млрд кубических футов в сутки.
Энергетика
2 апреля 2024 г. 17:45
Saudi Aramco инвестирует в расширение своего газоперерабатывающего завода

Saudi Aramco намерена инвестировать 7,7 млрд долларов в расширение мощностей своего газоперерабатывающего завода "Фадхили" в Саудовской Аравии с 2,5 до 4 млрд кубических футов в сутки.

Как передает Report, об этом сообщила компания.

Ожидается, что проект увеличит перерабатывающую мощность завода с 2,5 до 4 млрд стандартных кубических футов в сутки.

Saudi Aramco отметила, что дополнительные перерабатывающие мощности на 1,5 млрд кубфутов внесут вклад в реализацию стратегии увеличения добычи газа более чем на 60% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года.

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