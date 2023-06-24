Saudi Aramco и TotalEnergies подписали контракты по нефтехимкомплексу

Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская TotalEnergies подписали контракты на 11 млрд долларов на строительство нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии.

Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская TotalEnergies подписали контракты на 11 млрд долларов на строительство нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Saudi Aramco.

"Сегодня Aramco и TotalEnergies заключили контракты на инжиниринг, закупки и строительство комплекса Amiral за 11 млрд долларов", - сообщается в заявлении.

О строительстве комплекса компании договорились в декабре 2022 года.

Согласно заявлению, этот нефтехимический комплекс будет построен на территории нефтеперерабатывающего завода Satorp в саудовском городе Эль-Джубайль.

Церемония подписания состоялась в городе Дахран в Саудовской Аравии в присутствии исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера и главы TotalEnergies Патрика Пуянне.