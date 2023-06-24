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Saudi Aramco и TotalEnergies подписали контракты по нефтехимкомплексу

Saudi Aramco и TotalEnergies подписали контракты по нефтехимкомплексу Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская TotalEnergies подписали контракты на 11 млрд долларов на строительство нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии.
Энергетика
24 июня 2023 г. 15:33
Saudi Aramco и TotalEnergies подписали контракты по нефтехимкомплексу

Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco и французская TotalEnergies подписали контракты на 11 млрд долларов на строительство нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Saudi Aramco.

"Сегодня Aramco и TotalEnergies заключили контракты на инжиниринг, закупки и строительство комплекса Amiral за 11 млрд долларов", - сообщается в заявлении.

О строительстве комплекса компании договорились в декабре 2022 года.

Согласно заявлению, этот нефтехимический комплекс будет построен на территории нефтеперерабатывающего завода Satorp в саудовском городе Эль-Джубайль.

Церемония подписания состоялась в городе Дахран в Саудовской Аравии в присутствии исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера и главы TotalEnergies Патрика Пуянне.

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Версия на английском языке Saudi Aramco, TotalEnergies ink contracts for petrochemical complex

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