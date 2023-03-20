О нас

Saudi Aramco и DHL Supply Chain объявили о создании СП по закупкам и логистике

Saudi Aramco и DHL Supply Chain объявили о создании СП по закупкам и логистике Госнефтекомпания Saudi Aramco и немецкая DHL Supply Chain объявили о создании совместного предприятия по закупкам и логистике в Саудовской Аравии.
Энергетика
20 марта 2023 г. 15:50
Saudi Aramco и DHL Supply Chain объявили о создании СП по закупкам и логистике

Госнефтекомпания Saudi Aramco и немецкая DHL Supply Chain объявили о создании совместного предприятия по закупкам и логистике в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Saudi Aramco и DHL Supply Chain решили создать новое совместное предприятие, которое займется комплексными закупками и логистикой. Предполагается, что проект будет запущен в 2025 году.

СП поначалу будет сосредоточено на Саудовской Аравии с возможным расширением на другие страны. Такой шаг поможет клиентам повысить эффективность цепочки поставок и улучшить экономическую выгоду.

Ранее пресс-служба саудовского предприятия сообщила, что чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефти компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила рекордные 161,1 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Saudi Aramco, DHL Supply Chain announce procurement and logistics JV

Экслюзивные новости

В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi