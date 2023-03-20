Saudi Aramco и DHL Supply Chain объявили о создании СП по закупкам и логистике

Госнефтекомпания Saudi Aramco и немецкая DHL Supply Chain объявили о создании совместного предприятия по закупкам и логистике в Саудовской Аравии.

Госнефтекомпания Saudi Aramco и немецкая DHL Supply Chain объявили о создании совместного предприятия по закупкам и логистике в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Saudi Aramco и DHL Supply Chain решили создать новое совместное предприятие, которое займется комплексными закупками и логистикой. Предполагается, что проект будет запущен в 2025 году.

СП поначалу будет сосредоточено на Саудовской Аравии с возможным расширением на другие страны. Такой шаг поможет клиентам повысить эффективность цепочки поставок и улучшить экономическую выгоду.

Ранее пресс-служба саудовского предприятия сообщила, что чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефти компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила рекордные 161,1 млрд долларов.