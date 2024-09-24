Saudi Aramco готовит размещение очередного выпуска долларовых бондов

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco готовит размещение очередного выпуска долларовых облигаций.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Aramco, направленном Саудовской фондовой бирже.
Компания уполномочила банки на выпуск долларовых исламских бондов (сукук). Организацией размещения занимаются, в частности, Al Rajhi Bank, Citigroup, JPMorgan и Standard Chartered.
В июле компания привлекла 6 млрд долларов за счет размещения облигаций, которое стало первым за три года. Спрос инвесторов на бумаги Aramco тогда превысил 23 млрд долларов.
Правительство Саудовской Аравии и госкомпании активно привлекают средства для финансирования амбициозной программы диверсификации экономики.