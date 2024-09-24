Saudi Aramco готовит размещение очередного выпуска долларовых бондов

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco готовит размещение очередного выпуска долларовых облигаций.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco готовит размещение очередного выпуска долларовых облигаций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Aramco, направленном Саудовской фондовой бирже.

Компания уполномочила банки на выпуск долларовых исламских бондов (сукук). Организацией размещения занимаются, в частности, Al Rajhi Bank, Citigroup, JPMorgan и Standard Chartered.

В июле компания привлекла 6 млрд долларов за счет размещения облигаций, которое стало первым за три года. Спрос инвесторов на бумаги Aramco тогда превысил 23 млрд долларов.

Правительство Саудовской Аравии и госкомпании активно привлекают средства для финансирования амбициозной программы диверсификации экономики.