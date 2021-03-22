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Saudi Aramco гарантирует поставки нефти в Китай в течение 50 лет

Saudi Aramco гарантирует поставки нефти в Китай в течение 50 лет Нефтяной гигант также видит возможности для инвестиций в проекты для удовлетворения потребностей Китая в транспорте и химпродукции
Энергетика
22 марта 2021 г. 13:07
Saudi Aramco гарантирует поставки нефти в Китай в течение 50 лет

Saudi Aramco будет в приоритетном порядке обеспечивать энергетическую безопасность Китая в течение следующих 50 лет и далее, поскольку новые и существующие источники энергии будут работать параллельно в течение некоторого времени.

Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на заявление генерального директора компании Амина Нассера.

Государственный нефтяной гигант также видит возможности для дальнейших инвестиций в проекты, которые помогут удовлетворить потребности Китая в транспорте и химической продукции, а также в смазочных материалах, сказал Насер в своем выступлении по видеосвязи.

Ранее на пресс-конференции Нассер прогнозировал рост спроса на нефть в 2021 году.

«Мы рады, что есть признаки экономического восстановления. Мы ожидаем, что это будет продолжаться по мере того, как правительства и власти во всем мире вновь откроют экономику», — сказал глава Aramco.

При этом он сослался на экономические успехи Китая, отметив, где спрос на товары приближается к уровню, существовавшему до пандемии коронавируса.

Отметим, что вопреки американским санкциям Китай активно наращивает импорт иранской и венесуэльской нефти.

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