Saudi Aramco гарантирует поставки нефти в Китай в течение 50 лет

Saudi Aramco будет в приоритетном порядке обеспечивать энергетическую безопасность Китая в течение следующих 50 лет и далее, поскольку новые и существующие источники энергии будут работать параллельно в течение некоторого времени.
Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на заявление генерального директора компании Амина Нассера.
Государственный нефтяной гигант также видит возможности для дальнейших инвестиций в проекты, которые помогут удовлетворить потребности Китая в транспорте и химической продукции, а также в смазочных материалах, сказал Насер в своем выступлении по видеосвязи.
Ранее на пресс-конференции Нассер прогнозировал рост спроса на нефть в 2021 году.
«Мы рады, что есть признаки экономического восстановления. Мы ожидаем, что это будет продолжаться по мере того, как правительства и власти во всем мире вновь откроют экономику», — сказал глава Aramco.
При этом он сослался на экономические успехи Китая, отметив, где спрос на товары приближается к уровню, существовавшему до пандемии коронавируса.
Отметим, что вопреки американским санкциям Китай активно наращивает импорт иранской и венесуэльской нефти.