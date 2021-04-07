О нас
Report Georgia
Аудио новости

Saudi Aramco договаривается о продаже до 49% нефтепроводного бизнеса

Saudi Aramco договаривается о продаже до 49% нефтепроводного бизнеса Сумма сделки может составить от 10 до 15 миллиардов долларов США
Энергетика
7 апреля 2021 г. 12:34
Saudi Aramco договаривается о продаже до 49% нефтепроводного бизнеса

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% акций своего бизнеса, специализирующегося на нефтепроводах, консорциуму американских, китайских и местных инвесторов.

Как передает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, сумма сделки может составить от 10 до 15 миллиардов долларов США. Таким образом, стоимость сети нефтепроводов Aramco может быть оценена более чем в 20 миллиардов долларов США, пишет газета. "О сделке может быть объявлено уже на этой неделе", — отмечается в статье.

В группу инвесторов могут войти американская компания по управлению инвестициями Apollo Global Management, энергетическая инвестиционная компания EIG Global Energy Partners, китайский инфраструктурный фонд Silk Road Fund и китайский фонд прямых инвестиций China Reform Fund Management вместе с саудовскими пенсионными фондами.

"Сохранив контрольный пакет акций в трубопроводном бизнесе, Саудовская Аравия обеспечит себе сохранение производственного контроля над активами. По словам источников, знакомых с этим вопросом, в результате сделки будет создано совместное предприятие между Aramco и тем, кто выиграет тендер. Это совместное предприятие будет получать средства от Aramco за транспортировку нефти по трубопроводам. Подробностей соглашения о разделе доходов по возможной сделке узнать не удалось", — пишет издание.

Весной 2020 года агентство Bloomberg впервые сообщило, что Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Разработан проект морских судоходных каналов из-за угрозы остановки Кашагана
Разработан проект морских судоходных каналов из-за угрозы остановки Кашагана
7 апреля 2021 г. 12:51
SOCAR Energy Ukraine импортировала 2,3 тыс. тонн автобензина
SOCAR Energy Ukraine импортировала 2,3 тыс. тонн автобензина
7 апреля 2021 г. 11:45
EIA изменило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
EIA изменило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
7 апреля 2021 г. 11:14
Цена азербайджанской нефти достигла 63 долларов
Цена азербайджанской нефти достигла 63 долларов
7 апреля 2021 г. 10:36
EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на I квартал
EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на I квартал
7 апреля 2021 г. 10:03
Нефть дорожает на снижении запасов в США
Нефть дорожает на снижении запасов в США
7 апреля 2021 г. 09:38
Казахстан в марте превысил лимит ОПЕК+ по добыче нефти
Казахстан в марте превысил лимит ОПЕК+ по добыче нефти
7 апреля 2021 г. 09:19
IIF: Пандемия COVID-19 замедлит рост мирового спроса на нефть
IIF: Пандемия COVID-19 замедлит рост мирового спроса на нефть
6 апреля 2021 г. 20:58
Минэнерго США скорректировало прогнозы по рынку нефти
Минэнерго США скорректировало прогнозы по рынку нефти
6 апреля 2021 г. 20:32
Moody's улучшило прогноз по рейтингу ЗАО Южный газовый коридор
Moody's улучшило прогноз по рейтингу ЗАО "Южный газовый коридор"
6 апреля 2021 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi