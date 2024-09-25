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Саткалиев: Казахстан ведет переговоры с рядом международных инвесторов о реализации энергопроектов

Саткалиев: Казахстан ведет переговоры с рядом международных инвесторов о реализации энергопроектов Казахстан в настоящее время ведет переговоры о реализации крупных энергетических проектов с Masdar (ОАЭ), ACWA Power (Саудовская Аравия), Total Energies (Франция), China Power и Energy China (Китай).
Энергетика
25 сентября 2024 г. 12:17
Саткалиев: Казахстан ведет переговоры с рядом международных инвесторов о реализации энергопроектов

Казахстан в настоящее время ведет переговоры о реализации крупных энергетических проектов с Masdar (ОАЭ), ACWA Power (Саудовская Аравия), Total Energies (Франция), China Power и Energy China (Китай).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, выступая на казахстанской нефтегазовой выставке KIOGE-2024 в Алматы.

Он добавил, что Казахстан также развивает успешное сотрудничество с Россией и странами Центральной Азии в развитии крупных проектов, в том числе в области гидроэнергетики.

Министр также напомнил, что правительство Казахстана поставило цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

“Учитывая мировые тенденции достижения углеродной нейтральности, Казахстан отдает приоритет сбалансированному и последовательному подходу к энергетическому переходу, развивая как традиционную, так и альтернативную и возобновляемую энергетику в соответствии с различными национальными условиями и социально-экономическими факторами”, - сказал Саткалиев:

Он добавил, что Казахстан планирует довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 15% (7 МВт) к 2030 году, до 50% - к 2050 году с нынешних 6%.

“Впервые введен 5-летний план аукционов, который ставит цель достичь 6,7 ГВт общего объема выставленной мощности к 2027 году. При этом, в 2023 году на аукционы были выставлены 860 МВт мощностей”, - сказал он.

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