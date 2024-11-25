Саткалиев: Казахстан рассматривает возможность увеличения транзита нефти по БТД в 13 раз

Казахстан изучает возможность увеличения ежегодного объема поставок нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.

Казахстан изучает возможность увеличения ежегодного объема поставок нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"На 2024 год запланирована поставка казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 млн тонн. Изучаются перспективы увеличения поставок по данному маршруту в объемах до 20 млн тонн в год", - сказал Саткалиев в ходе правительственного часа в парламенте.

Таким образом, объем поставок по БТД может возрасти более чем в 13 раз.

Министр отметил, что заинтересованность в увеличении объемов поставок казахстанской нефти по БТД имеется "как с нашей стороны, так и со стороны азербайджанских партнеров".

Отметим, что Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начала поставки по БТД в прошлом году.

Госнефтекомпания Азербайджана и "КазМунайГаз" подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали. Экспорт начался в апреле 2023 года.