Саткалиев: Казахстан компенсирует январское перепроизводство в рамках соглашения ОПЕК+

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев обсудил январские показатели добычи нефти в стране в телефонных разговорах с председателем ОПЕК+ и министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом, вице-премьером РФ, сопредседателем О

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев обсудил январские показатели добычи нефти в стране в телефонных разговорах с председателем ОПЕК+ и министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Салманом, вице-премьером РФ, сопредседателем ОПЕК+ Александром Новаком и генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом Аль-Гаисом.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

"В ходе обсуждения Саткалиев разъяснил причины увеличения добычи нефти в Казахстане в январе. Министр уточнил, что это связано с началом добычи нефти на новом заводе третьего поколения (ЗТП) на нефтяном месторождении Тенгиз в рамках Проекта будущего расширения. Министр отметил, что увеличение добычи, начало которого ранее планировалось в июне-июле 2025 года, стало результатом разового тестирования, проведенного после технического обслуживания месторождения и ввода в эксплуатацию новой перерабатывающей установки на месторождении Тенгиз", - говорится в сообщении.

Саткалиев также подтвердил полную приверженность Казахстана своим обязательствам в рамках Соглашения ОПЕК+, включая механизм компенсации.

"Он отметил, что Казахстан примет дальнейшие меры по выполнению своих обязательств, включая сокращение добычи на других нефтяных месторождениях, чтобы компенсировать январское превышение. Министр также добавил, что Казахстан представит обновленный план компенсации, в котором будут учтены как перепроизводство, так и невыполненные объемы компенсации за январь", - говорится в сообщении.

Председатель и сопредседатель ОПЕК+ подтвердили критическую важность полного выполнения обязательств и компенсации в соответствии с Соглашением ОПЕК+ и подчеркнули роль добровольных сокращений и усилий, предпринимаемых несколькими странами ОПЕК+ в целях поддержания стабильности рынка.