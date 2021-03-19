Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК

“Мы действительно очень гордимся Южным газовым коридором (SGC). Мы рады нашему участию в этом знаменательном проекте, который выходит на новый этап в разработке природных ресурсов Азербайджана, и его своевременному завершению на основе предварительно утве

“Мы действительно очень гордимся Южным газовым коридором (SGC). Мы рады нашему участию в этом знаменательном проекте, который выходит на новый этап в разработке природных ресурсов Азербайджана, и его своевременному завершению на основе предварительно утвержденного бюджета”.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл (Sara Michael).

С.Майкл также сообщила, что представляемый ею банк сможет принять участие в расширении ЮГК:

“В целом, этот проект - история большого успеха. Если правительство Азербайджана захочет, чтобы Всемирный Банк принимал участие в развитии газового и нефтяного сектора страны, обеспечении международных коммуникационных связей и других проектах, связанных с экономическим ростом, то мы будем рады этому”.

Южный газовый коридор - проект по расширению Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум), а также строительству газопровода TANAP в Турции и расширению газопровода TAP в Европе. Добываемый в рамках этого проекта природный газ, будет доставляться через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Албанию и по дну Адриатического моря до Италии по трубопроводам, которые простираются более чем на 3 500 километров.