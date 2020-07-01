Из-за санкций против Северного потока-2 европейские рабочие места в опасности

Готовящиеся санкции США против строительства «Северного потока-2» затронут свыше 120 компаний.

Как передает Report со ссылкой на газету Handelsblatt, об этом заявил экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер. По его словам, это «есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства».

«Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности»,— цитирует Шрёдера издание.

Он также добавил, что штрафные санкции против союзника по НАТО во время экономического спада — это «нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы».

Ранее Сенат Конгресса США включил дополнительные санкции против строительства «Северного потока-2» в проект оборонного бюджета.

Напомним, что США ввели санкции против «Северного потока-2» в конце 2019 года. Компании, строившие газопровод, отказались от продолжения работ на фоне санкций. В июне 2020 года сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против строительства газопровода. Они предложили распространить ограничения на все суда, которые участвуют в работе, а также на тех, кто оказывает страховые и портовые услуги. Другой законопроект был внесен в Палату представителей. Он, в отличие от документа сенаторов, не содержит санкций против европейских компаний, которые оказывают услуги по тестированию, инспекции и сертификации трубопровода.