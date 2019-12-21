Санкции США против "Северного потока - 2" вступили в силу

Санкции США против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вступили в силу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство финансов США.

В заявлении также говорится, что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них".

При этом допускаются "добросовестные исключения", если прекращение работы потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба", говорится в разъяснениях.