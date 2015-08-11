Санкции США поставили под угрозу сотрудничество "Газпрома" и Shell

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Планы Royal Dutch Shell по созданию стратегического союза с "Газпромом" оказались под угрозой после введения новых санкций США, передает РИА "Новости" со ссылкой на Рейтер.

Американские власти 7 августа расширили отраслевые санкции в отношении российской экономики на нефтегазовое Южно-Киринское месторождение в Охотском море (входит в проект "Газпрома" "Сахалин-3").

В июне "Газпром" и Shell заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое предполагало совместную геологоразведку, производство и продажу, а также обмен активами. Сообщалось, что Shell намерена обменять свою долю в одном из международных проектов на долю "Газпрома" в проекте "Сахалин-3".

Новые санкции США являются сигналом для Shell, считает источник в российской компании: "Не участвуйте в новых проектах, занимайтесь уже имеющимися".

"Новые санкции являются точечным ударом, призванным затормозить проекты "Газпрома" по производству сжиженного природного газа в Азии", — полагает эксперт Альфа-Банка Александр Корнилов.

Как сообщили в пресс-службе Shell, компания принимает меры, чтобы ее действия не нарушали санкции. "Shell по-прежнему заинтересована в работе в России, и мы ценим сотрудничество с нашими российскими партнерами и коллегами", — заявили в компании.