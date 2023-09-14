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Санкции против России не окажут негативного влияния на создание газового хаба

Санкции против России не окажут негативного влияния на создание газового хаба Введенные против России санкции и стремление Европы не закупать российский газ не должны стать проблемой для планов создания газового хаба в Турции и его непосредственной работы.
Энергетика
14 сентября 2023 г. 09:21
Санкции против России не окажут негативного влияния на создание газового хаба

Введенные против России санкции и стремление Европы не закупать российский газ не должны стать проблемой для планов создания газового хаба в Турции и его непосредственной работы.

Как передает Report, такое мнение высказал ТАСС источник в сфере стратегического планирования в области энергетики Турции.

"Мы видим, что в Европе есть определенные негативные настроения насчет покупки российских энергоресурсов. Из-за такой конъюнктуры есть предположения, что газовый центр во Фракии может испытывать проблемы. Но ситуация такова, что Россия может продавать Турции большие объемы газа, загружая ее национальные мощности. В таком формате газ в некотором роде становится местным и может вместе с газом из других стран торговаться, уже не подпадая под санкции", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в дальнейшем Турция рассчитывает подключить к торговле через хаб многих других игроков. Большие объемы поступающего газа, внушительную часть которых сможет осуществить Россия, по его словам, "обеспечат хороший первоначальный рост проекта и позволят формировать привлекательную цену".

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