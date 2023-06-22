Сандор Шеремет: Поставки газа из Азербайджана будут способствовать энергобезопасности Венгрии

Поставки азербайджанского газа в Венгрию позволят ей достичь целей в вопросах энергоснабжения и безопасности.

Поставки азербайджанского газа в Венгрию позволят ей достичь целей в вопросах энергоснабжения и безопасности.

Как передает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Института иностранных дел и торговли (IFAT) Венгрии Сандор Шеремет в ходе международного семинара "Страны Вышеградской группы и Азербайджан", стартовавшего сегодня в Баку.

По его словам, сейчас вся Европа находится в поисках решений энергокризиса и диверсификации поставок, что является одной из главных задач.

С.Шеремет отметил, что одним из решений может быть увеличение поставок СПГ, но для этого нужно расширение СПГ-терминалов в Хорватии, откуда Венгрия может получать сжиженный газ.

Речь идет о хорватском терминале Krk LNG, которое диверсифицирует поставки для Хорватии и других стран Центральной Европы, включая Венгрию.

"Венгрия подписала несколько соглашений, чтобы обезопасить и диверсифицировать свои энергопоставки. В декабре 2022 года мы подписали многостороннее соглашение с Азербайджаном, Грузией, Румынией по транспортировке зеленой энергии. В апреле 2023 года был подписан меморандум по проекту "Кольцо солидарности", который позволит обеспечить транспортировку газа из альтернативных источников. А в июне 2023 года Венгрия заключила контракт с Азербайджаном на поставку 100 млн кубометров газа к концу 2023 года",- сказал он.