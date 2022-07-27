Санчес: Испания может стать хабом для поставок газа в страны Евросоюза

Испания готова стать хабом для поставок газа в страны Евросоюза.

Испания готова стать хабом для поставок газа в страны Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

По итогам встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким он отметил, что страна обладает эффективной системой регазификации.

"Я считаю, что Испания имеет возможность стать хабом регазификации и экспорта газа в страны Европейского союза", - добавил Санчес.

Ранее сообщалось, что Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа.