Самый крупный нефтеперерабатывающий завод Азербайджана будет реконструирован за счет государственных кредитов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) приняла решение о продлении срока деятельности нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева до 2030 года путем проведения реконструктивных работ. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что в целях финансирования данного проекта SOCAR уже обратился к правительству для получения кредита c государственной гарантией посредством Центрального банка.

"Будет привлечен кредит на сумму 1,2 млрд. манатов с условием государственной гарантии и выделения в будущем из государственного бюджета. Мы уже обратились к правительству с данным вопросом", - заявил президент компании.