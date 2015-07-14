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    Самый крупный нефтеперерабатывающий завод Азербайджана будет реконструирован за счет государственных кредитов

    Ровнаг Абдуллаев: Мы уже обратились к правительству с данным вопросом

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) приняла решение о продлении срока деятельности нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева до 2030 года путем проведения реконструктивных работ. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

    Р.Абдуллаев отметил, что в целях финансирования данного проекта SOCAR уже обратился к правительству для получения кредита c государственной гарантией посредством Центрального банка. 

    "Будет привлечен кредит на сумму 1,2 млрд. манатов с условием государственной гарантии и выделения в будущем из государственного бюджета. Мы уже обратились к правительству с данным вопросом", - заявил президент компании.

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