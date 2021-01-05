Samsung Heavy получил еще один заказ на постройку СПГ-танкера

Контракт на постройку одного танкера-газовоза подписан с южнокорейской судоходной компанией Pan Ocean

Бум заказов, пришедшийся на конец прошлого года, для южнокорейской судостроительной компании Samsung Heavy Industries (SHI), похоже, еще не закончился — 5 января 2021 года она получила еще один заказ на постройку танкера, предназначенного для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом сообщает offshore-energy.

SHI подписала контракт на постройку одного танкера-газовоза с южнокорейской судоходной компанией Pan Ocean, говорится в биржевом сообщении судостроительной компании. Сумма сделки составляет 199 миллиардов вон (около 183 млн долларов США). Судно планируется передать заказчику к 30 апреля 2023 года.

С ноября 2020 года SHI получила заказы на постройку 20 танкеров-газовозов. Только в последние дни декабря компания заявила о трех отдельных сделках по строительству в общей сложности восьми судов, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа.

Как сообщалось ранее, в июне 2020 года Катар разместил в Южной Корее крупнейший в истории заказ на строительство СПГ-танкеров. В соответствии с соглашением, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI) построят до 100 судов. Сумма контракта — 19 млрд долларов США.