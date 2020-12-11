Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов на 55%

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом.

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы договорились сократить наши выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году, - написал он. - Европа - лидер по борьбе с глобальным изменением климата".

Эта норма значительно повышает обязательства, существовавшие в ЕС до настоящего момента - сокращение к 2030 году углеродных выбросов на 40%. Ужесточение этих норм требуется для выполнения поставленной Еврокомиссией задачи довести экономику Евросоюза до нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

Согласование этой цифры потребовало от лидеров ЕС пятичасовой дискуссии.

Финансировать серьезные расходы по сокращению углеродных выбросов ЕС намерен за счет кредитования из своего Фонда восстановления экономики после пандемии на 750 млрд евро преимущественно "зеленых проектов", а также путем введения "экологических пошлин" на импорт товаров из стран с более высоким уровнем выбросов - то есть из любых других стран мира. Экопошлины обещают стать универсальным протекционистским инструментом Евросоюза как минимум на ближайшее десятилетие.