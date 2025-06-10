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Замминистра: Поправки в законе "Об электроэнергетике" - важный шаг к применению тарифной методологии

Замминистра: Поправки в законе "Об электроэнергетике" - важный шаг к применению тарифной методологии Самир Велиев: Законопроект об Об электроэнергетике - важный шаг к применению тарифной методологии
Энергетика
10 июня 2025 г. 16:57
Замминистра: Поправки в законе Об электроэнергетике - важный шаг к применению тарифной методологии

Основной целью внесения поправок в законопроект "Об электроэнергетике" является более точное отражение затрат в тарифах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Самир Велиев в ходе обсуждения документа на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, данный документ является очередным важным шагом на пути применения тарифной методологии для совершенствования регулирования тарифов в сфере коммунальных услуг в Азербайджане: "Независимо от статуса потребителя или уровня использования коммунальных услуг будет применяться более справедливый подход".

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Версия на английском языке Samir Valiyev: Amending bill on electricity aims to more accurately reflect costs in tariffs
Версия на азербайджанском языке Samir Vəliyev: “Əsas məqsəd tariflərdə xərclərin daha dəqiq əks etdirilməsidir”

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