Замминистра: Поправки в законе "Об электроэнергетике" - важный шаг к применению тарифной методологии

Самир Велиев: Законопроект об Об электроэнергетике - важный шаг к применению тарифной методологии

Основной целью внесения поправок в законопроект "Об электроэнергетике" является более точное отражение затрат в тарифах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Самир Велиев в ходе обсуждения документа на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, данный документ является очередным важным шагом на пути применения тарифной методологии для совершенствования регулирования тарифов в сфере коммунальных услуг в Азербайджане: "Независимо от статуса потребителя или уровня использования коммунальных услуг будет применяться более справедливый подход".