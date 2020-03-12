​Самир Шарифов: На нефтяных рынках возникла совершенно новая ситуация

"Цены на нефть всегда подвержены спадам и повышениям, и это постоянный процесс. Однако в связи с распространением коронавируса нового типа на нефтяных рынках возникла совершенно новая ситуация".

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов, комментируя последние процессы на нефтяном рынке.

По словам С.Шарифова, на рынках ведутся спекулятивные игры:

"В целом участники нефтяного рынка прогнозируют некоторое снижение спроса на нефть на глобальном рынке. В результате, несомненно, на рынке возникли как определенные спекулятивные игры, так и естественные процессы. Однако отсутствие консенсуса в формате ОПЕК+ на фоне этих процессов и последующее объявление страной-крупнейшим в мире производителем новой производственной политики, безусловно, оказали значительное отрицательное влияние на рынок нефти. В результате в мире снизились цены на нефть. Снижение составило 35-40%".