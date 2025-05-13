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Самир Рзаев: AZAL разрабатывает ESG-стратегию и план по достижению нулевых выбросов

Самир Рзаев: AZAL разрабатывает ESG-стратегию и план по достижению нулевых выбросов ЗАО “Азербайджанские Авиалинии” (AZAL) разрабатывает комплексную ESG-стратегию и план достижения нулевых выбросов.
Энергетика
13 мая 2025 г. 10:21
Самир Рзаев: AZAL разрабатывает ESG-стратегию и план по достижению нулевых выбросов

ЗАО “Азербайджанские Авиалинии” (AZAL) разрабатывает комплексную ESG-стратегию и план достижения нулевых выбросов.

Как передает Report, об этом заявил президент общества Самир Рзаев в ходе Авиационного энергетического форума Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.

По его словам, стратегия основывается на принципах устойчивой инфраструктуры, умных аэропортов, решений в области возобновляемой энергетики, зеленого финансирования и прозрачного учета выбросов.

“Наш подход - это системный и основанный на данных процесс, включающий как макро-, так и мезо-уровневый анализ”, - отметил он.

С.Рзаев подчеркнул, что с 2021 года AZAL публикует отчеты об устойчивом развитии.

В настоящее время готовится расширенный отчет за 2024 год, который будет включать полную оценку выбросов. “Этот шаг еще больше укрепит нашу приверженность ответственному росту, экологическому управлению, устойчивому финансированию, энергетическому переходу и прозрачному ESG-управлению”, - добавил он.

По его словам, AZAL также изучает перспективы использования устойчивого авиационного топлива (SAF) как ключевого инструмента декарбонизации.

“Несмотря на то, что мировые рынки SAF находятся на стадии становления, мы уже выстраиваем свои планы в соответствии с инициативой RefuelEU и проводим технико-экономические исследования для оценки потенциала производства и поставок SAF в регионе. Наша цель - обеспечить готовность инфраструктуры и нормативной базы для безопасной, масштабируемой и сертифицированной интеграции SAF, когда оно станет доступным”, - пояснил он.

С.Рзаев сообщил, что для финансирования экологической трансформации AZAL сотрудничает с международными финансовыми институтами и партнерами по развитию.

“Мы рассматриваем возможности зеленого финансирования, включая выпуск устойчивых облигаций и государственно-частные инвестиционные механизмы. Эти средства будут направлены на реализацию проектов в сфере чистой энергии и долгосрочных климатически ориентированных инвестиций”, - сказал С. Рзаев.

По его словам, AZAL придает приоритетное значение сокращению углеродных выбросов за счет электрификации наземных операций, перехода на возобновляемые источники энергии в аэропортах и внедрения цифровых решений для повышения энергоэффективности. Также важное внимание уделяется сохранению биоразнообразия и защите экосистем, подытожил он.

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Версия на английском языке Samir Rzayev: AZAL developing ESG strategy and net-zero emissions plan
Версия на азербайджанском языке Samir Rzayev: "AZAL genişmiqyaslı ESG Strategiyası və Sıfır Emissiya Planı hazırlayır"

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