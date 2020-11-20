О нас
Report Georgia
Аудио новости

Салтук Дюзйол: Мы уже год готовы для подачи газа в TAP

Салтук Дюзйол: Мы уже год готовы для подачи газа в TAP Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP) уже более года готов начать поставки коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).
Энергетика
20 ноября 2020 г. 16:55
Салтук Дюзйол: Мы уже год готовы для подачи газа в TAP

Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP) уже более года готов начать поставки коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол турецким СМИ.

По его словам, вместе с началом транспортировки газа в Европу, общий объем газа, который будет передан Турции в следующем году, составит 12,2 млрд кубометров.

Он отметил, что в 2022 году общую годовую пропускную способность трубопровода планируется довести до 16 млрд кубометров.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Saltuk Düzyol: “TAP-a qaz vermək üçün bir ildir hazırıq”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi