Салтук Дюзйол: Мы уже год готовы для подачи газа в TAP

Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP) уже более года готов начать поставки коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Консорциум Трансанатолийского газопровода (TANAP) уже более года готов начать поставки коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол турецким СМИ.

По его словам, вместе с началом транспортировки газа в Европу, общий объем газа, который будет передан Турции в следующем году, составит 12,2 млрд кубометров.

Он отметил, что в 2022 году общую годовую пропускную способность трубопровода планируется довести до 16 млрд кубометров.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.