Saipem S.p.A. ликвидирует азербайджанское представительство

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Итальянская компания Saipem S.p.A ликвидирует представительство в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении компании к своим кредиторам.

Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев в офисе компании по адресу ул. Низами, 96 (Landmark-1, 3-й этаж).

Отметим, что консорциум TAP AG подписал с Saipem SpA договор EPCI (проектирование, закупки, строительство и установка) по строительству морского участка проекта TAP.