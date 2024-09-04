Saipem получила два офшорных контракта в Саудовской Аравии на 1 млрд долларов

Итальянская нефтесервисная компания Saipem в рамках действующего долгосрочного соглашения с госкорпорацией Saudi Aramco получила два подряда общей стоимостью порядка 1 млрд долларов на строительство объектов инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Итальянская нефтесервисная компания Saipem в рамках действующего долгосрочного соглашения с госкорпорацией Saudi Aramco получила два подряда общей стоимостью порядка 1 млрд долларов на строительство объектов инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную информацию Saipem.

Контракты предусматривают проектирование, строительство и монтаж различной инфраструктуры на нефтегазовом месторождении "Марджан" и нефтяных месторождениях "Зулуф" и "Сафания", расположенных в северной части Персидского залива.

Для морского компонента обоих проектов Saipem задействует свои строительные суда, работающие в регионе.

"Заключение контрактов укрепляет присутствие Saipem в Саудовской Аравии и долгосрочные отношения с Aramco", - отмечается в пресс-релизе.

"Сафания" считается одним из крупнейших месторождений в мире по объемам разведанных запасов нефти.