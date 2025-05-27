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Сахиль Бабаев связал рост импорта бензина в прошлом году с приостановкой работы НПЗ

Сахиль Бабаев связал рост импорта бензина в прошлом году с приостановкой работы НПЗ Сахиль Бабаев связал рост импорта бензина в прошлом году с приостановкой работы НПЗ
Энергетика
27 мая 2025 г. 12:41
Сахиль Бабаев связал рост импорта бензина в прошлом году с приостановкой работы НПЗ

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев связал рост импорта бензина в страну в прошлом году с приостановкой производства на НПЗ имени Гейдара Алиева при SOCAR.

Как сообщает Report, с таким заявлением министр выступил на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, где обсуждался законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

По словам Бабаева, точную информацию об основных причинах роста импорта бензина в Азербайджан может предоставить SOCAR. "Однако, по нашим данным, это связано с закрытием завода почти на 2 месяца в прошлом году (в ноябре 2024 года на плановый ремонт - ред.)", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev ötən il Azərbaycana benzin idxalının artmasının səbəbini açıqlayıb

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