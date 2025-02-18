Сахиль Бабаев: Энергетическое сотрудничество Азербайджана и Сербии вступило в новый этап

Сотрудничество между Азербайджаном и Сербией вступило в новый этап как в традиционной, так и в возобновляемой энергетике.

Сотрудничество между Азербайджаном и Сербией вступило в новый этап как в традиционной, так и в возобновляемой энергетике.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном Дню государственности Сербии.

По словам министра, Сербия стала транзитной страной для экспорта энергоресурсов Азербайджана в страны Европы и Балканского региона.

Бабаев отметил, что обе страны придают особое значение расширению сотрудничества в сферах экономики, финансов, транспортной инфраструктуры, воздушного транспорта, обороны, сельского хозяйства, труда и социальной защиты, образования, науки, культуры и туризма.

Он добавил, что увеличение торгового оборота между двумя странами более чем в 17 раз за последний год свидетельствует о динамичном развитии экономических связей между двумя странами.

Министр отметил, что политические отношения Азербайджана и Сербии находятся на высоком уровне, а стратегическое партнерство продолжает укрепляться: "Подписание в 2022 году меморандума о создании Совета стратегического партнерства вывело сотрудничество на новый уровень".

С.Бабаев подчеркнул, что между странами подписано более 50 документов, обеспечивающих прочную правовую основу двусторонних отношений: "Азербайджан и Сербия эффективно сотрудничают в рамках международных организаций, демонстрируя приверженность принципам международного права, оказывают взаимную поддержку друг другу, занимая принципиальную позицию в вопросах территориальной целостности и суверенитета".