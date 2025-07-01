Сахиль Бабаев: Азербайджан ставит перед собой цель - стать экспортером зеленой энергии

Сахиль Бабаев: Азербайджан ставит перед собой цель - стать экспортером зеленой энергии

Правительство Азербайджана ставит перед собой целью быть не только производителем, но и экспортером зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на церемонии подписания кредитного соглашения со Всемирным банком.

Он высоко оценил постоянную поддержку Группы Всемирного банка программам развития в Азербайджане.

Министр отметил важность подписанного кредитного соглашения в рамках расширения сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Бабаев отметил, что Азербайджан обладает богатыми возобновляемыми энергетическими ресурсами, особенно высоким техническим потенциалом в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики, и заявил, что целью правительства является превращение страны не только в производителя, но и в экспортера зеленой энергии.

Министр подчеркнул, что как председатель COP29 Азербайджан, оставаясь верным зеленой повестке, активно инвестирует в увеличение доли возобновляемых источников в энергетическом балансе.