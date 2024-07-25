Сахиль Бабаев: Азербайджан может увеличить поставки газа в Сербию в обозримом будущем

Поставки азербайджанского газа в Сербию в обозримом будущем могут быть увеличены, стороны в настоящее время ведут обсуждения по этому вопросу.

Поставки азербайджанского газа в Сербию в обозримом будущем могут быть увеличены, стороны в настоящее время ведут обсуждения по этому вопросу.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"Поставки азербайджанского газа в Сербию начались в этом году и уже в эту страну поставлено свыше 26 млн кубометров газа. Однако, в настоящее время ведутся обсуждения по увеличению объемов поставок. Надеюсь, что в ближайшем будущем эти возможности будут реализованы",- сказал Бабаев.