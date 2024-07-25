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Сахиль Бабаев: Азербайджан может увеличить поставки газа в Сербию в обозримом будущем

Сахиль Бабаев: Азербайджан может увеличить поставки газа в Сербию в обозримом будущем Поставки азербайджанского газа в Сербию в обозримом будущем могут быть увеличены, стороны в настоящее время ведут обсуждения по этому вопросу.
Энергетика
25 июля 2024 г. 13:25
Сахиль Бабаев: Азербайджан может увеличить поставки газа в Сербию в обозримом будущем

Поставки азербайджанского газа в Сербию в обозримом будущем могут быть увеличены, стороны в настоящее время ведут обсуждения по этому вопросу.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"Поставки азербайджанского газа в Сербию начались в этом году и уже в эту страну поставлено свыше 26 млн кубометров газа. Однако, в настоящее время ведутся обсуждения по увеличению объемов поставок. Надеюсь, что в ближайшем будущем эти возможности будут реализованы",- сказал Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Azərbaycan yaxın gələcəkdə Serbiyaya qaz tədarükünü artıra bilər”
Версия на английском языке Azerbaijan may increase gas supplies to Serbia in foreseeable future, labor minister says

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