Сахиба Гафарова поручила провести слушания в парламенте по законопроекту "О теплоснабжении"

Сахиба Гафарова поручила провести слушания в парламенте по законопроекту "О теплоснабжении"

В Милли Меджлисе будут организованы слушания о новом законопроекте "О теплоснабжении".

Как сообщает Report, с таким предложением сегодня выступила председатель парламента Сахиба Гафарова.

Председатель дала поручение руководителю комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садигу Гурбанову по организации слушаний.

Законопроект подготовлен в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О мерах по ускорению реформ в сфере теплоснабжения и повышению эффективности" от 29 апреля 2022 года.