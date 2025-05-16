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Сахиба Гафарова поручила провести слушания в парламенте по законопроекту "О теплоснабжении"

Сахиба Гафарова поручила провести слушания в парламенте по законопроекту "О теплоснабжении" Сахиба Гафарова поручила провести слушания в парламенте по законопроекту "О теплоснабжении"
Энергетика
16 мая 2025 г. 13:14
Сахиба Гафарова поручила провести слушания в парламенте по законопроекту О теплоснабжении

В Милли Меджлисе будут организованы слушания о новом законопроекте "О теплоснабжении".

Как сообщает Report, с таким предложением сегодня выступила председатель парламента Сахиба Гафарова.

Председатель дала поручение руководителю комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садигу Гурбанову по организации слушаний.

Законопроект подготовлен в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О мерах по ускорению реформ в сфере теплоснабжения и повышению эффективности" от 29 апреля 2022 года.

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