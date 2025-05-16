Сахиба Гафарова поручила провести слушания в парламенте по законопроекту "О теплоснабжении"

В Милли Меджлисе будут организованы слушания о новом законопроекте "О теплоснабжении".
Как сообщает Report, с таким предложением сегодня выступила председатель парламента Сахиба Гафарова.
Председатель дала поручение руководителю комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садигу Гурбанову по организации слушаний.
Законопроект подготовлен в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О мерах по ускорению реформ в сфере теплоснабжения и повышению эффективности" от 29 апреля 2022 года.