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Сахиб Алекперов: Завершаются переговоры с BP о строительстве СЭС в Джебраиле

Сахиб Алекперов: Завершаются переговоры с BP о строительстве СЭС в Джебраиле "Завершаются переговоры с компанией BP в связи со строительством солнечной электростанции (СЭС) мощностью 240 МВт в Джебраиле".
Энергетика
23 февраля 2023 г. 11:58
Сахиб Алекперов: Завершаются переговоры с BP о строительстве СЭС в Джебраиле

"Завершаются переговоры с компанией BP в связи со строительством солнечной электростанции (СЭС) мощностью 240 МВт в Джебраиле".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов сказал на научной конференции на тему "Роль Гейдара Алиева в формировании конкурентоспособной экономики".

По его словам, в стране началась реализация крупных проектов в сфере "зеленой" энергии.

С.Алекперов отметил, что в рамках работ в сфере "зеленой" энергии проекты реализуются совместно с компаниями Masdar (ОАЭ) и ACWA Power (Суаудовская Аравия).

Напомним, что между министерством энергетики и компанией BP достигнута договоренность об очередных шагах в рамках проекта СЭС, реализуемого в юго-западном регионе Азербайджана. В целях принятия очередных шагов по проекту строительства СЭС мощностью 240 МВт в Джебраиле подписано дополнение к контракту на реализацию, заключенному в июне 2021 года. Этот проект включает принятие мер для завершения совместной деятельности по реализации проекта солнечной электростанции "Шафаг".

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Версия на английском языке Negotiations with bp on Jabrayil SPP about to conclude, says seputy economy minister
Версия на азербайджанском языке Sahib Ələkbərov: "BP ilə Cəbrayılda GES-in tikintisi üzrə danışıqlar yekunlaşır"

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