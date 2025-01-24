Садиг Гурбанов: Управление выбросами в аграрном секторе - большая проблема

Управление выбросами в аграрном секторе является одной из больших проблем.

Управление выбросами в аграрном секторе является одной из больших проблем.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на сегодняшнем заседании возглавляемого им комитета.

По его словам, в сельском хозяйстве необходимо акцентировать внимание на ряде ключевых вопросов. "Мы планируем организовать мероприятия совместно с Министерством сельского хозяйства и комитетом Милли Меджлиса по аграрной

Он подчеркнул, что сохранение экологического баланса начинается с образования. "Мы запланировали мероприятие с Министерством науки и образования и Университетом ADA, а также круглый стол о влиянии чрезвычайных ситуаций на экосистему, который состоится в феврале совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям".

С. Гурбанов сообщил, что совместно с Министерством культуры будет организовано мероприятие на тему "Роль экологической культуры". Кроме того, планируется провести круглый стол, посвященный экологической ситуации в Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зонах.